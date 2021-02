A Forma-1 sokszor, sokféleképpen próbálta megvetni a lábát az Egyesült Államokban, de ezek a törekvések ritkán bizonyultak sikeresnek. Jelenleg egyetlen futamot rendeznek az USA-ban, melynek az austini Circuit of the Americas aszfaltcsík ad otthont, de a sportág vezetői már hosszú ideje szeretnének egy második futamot is az országban.

Jelenleg Miamiban dolgoznak azért, hogy megrendezhessenek egy eseményt a floridai város utcáin, ám a helyiek, valamint a koronavírus-járvány is akadályokat gördítettek ennek megrendezése elé. Stefano Domenicali, a sportág vezérigazgatója egy interjúban elárulta, hogy továbbra sem tettek le arról, hogy két futamot tartsanak az Egyesült Államokban – a kérdés az, hol is lenne jó azt a nagydíjat lebonyolítani.

“Remélem, hamarosan egyenes választ tudok erre adni, de az nem kérdés, hogy erre fókuszálunk. A cél, hogy két amerikai versenyt tartsunk” – jelentette ki a Ferrari korábbi csapatfőnöke.