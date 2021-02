A McLaren a hírek szerint el is használhatja ezt a két napot ma és holnap, de ez nekik kulcsfontosságú lehet: a Renault erőforrásait Mercedesre cserélte az alakulat, és szeretnék, ha a bahreini háromnapos teszten minden flottul menne.

Az MCL35M-et először Lando Norris vezethette a vizes aszfalton, de az istálló új versenyzője, Daniel Ricciardo is birtokba veheti majd az autót.

Let’s go! ⏫🟢 #SendIt @LandoNorris takes the #MCL35M out on track for the first time at @SilverstoneUK. pic.twitter.com/xdgIcLFviJ

— McLaren (@McLarenF1) February 16, 2021