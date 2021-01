Vasárnap este közösségi felületein tudatta Pierre Gasly, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az AlphaTauri franciája azután fertőződött meg, hogy a napokban egy edzőtáborban vett részt Dubajban.

A 24 éves versenyző a helyi egészségügyi hatóságok protokollját követve karanténba vonult, azokat pedig értesítette, akik kontaktba kerültek vele. Elmondása szerint jól érzi magát, edzéstervét pedig izolációja alatt is folytatja.

Idén Gasly már a harmadik F1-es pilóta, aki pozitív tesztet produkált: az év korábbi részében Lando Norrisról és Charles Leclerc-ről is dubaji kiruccanásukat követően derült ki, hogy koronavírusosak, de ők már meg is gyógyultak, sőt utóbbi a héten pályára is gördült Fioranóban, a Ferrari ötnapos tesztprogramjának keretében.

Sergio Pérez, Lance Stroll és Lewis Hamilton már tavaly átestek a betegségen, nekik viszont verseny(eke)t is ki kellett hagyniuk.