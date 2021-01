A 2020-as szezon csalódást keltő eredményeit részben szervezeti változtatásokkal próbálta és próbálja orvosolni a Ferrari. De nem csak ez hajtja a belső folyamatokat a vörösöknél, kényszerből is meg kell válnia szakembereinek egy részétől a maranellói alakulatnak.

2022-től ugyanis érvénybe lép a költségsapka, mely leginkább a nagycsapatokat szankcionálja, akiknek igencsak meg kell húzniuk a nadrágszíjat, hogy ne költekezzenek túl. A Ferrari már egy ideje dolgozik a megoldáson: több emberük is a Haas csapatánál kötött ki emiatt, köztük a főtervező Simone Resta is. Mattia Binotto csapatfőnök azonban elárulta, többen is követik majd őt.