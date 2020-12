A 2020-as szezon közel sem úgy alakult a Ferrari számára, ahogy azt eltervezték, ezt pedig részben szervezeti változtatásokkal próbálta kezelni a maranellói alakulat. Ezek a folyamatok még nem értek véget, sőt, talán most értek a csúcspontjukra: 2021-től ugyanis már a Haas Forma-1-es csapatát erősíti majd Simone Resta, a vörösök eddigi főtervezője.

Helyét Enrico Cardile, az aerodinamikai részleg jármű-projektmenedzsere veszi át. “A Scuderia Ferrari csapatstruktúrája gyorsan fejlődik, hogy a többiek előtt maradjunk” – emeli ki Mattia Binotto csapatfőnök gondolatait az alakulat közleménye, mely arra is kitér, hogy a 2021-től bevezetett új szabályok miatt is szükséges az újjászervezés.

Ehhez asszisztálni fog a Haas csapata is. “Örömmel jelentjük be, hogy a nagyra tartott Simone Resta az amerikai csapat technikai részlegét fogja erősíteni a következő évtől. Ezzel megerősítünk egy már egyébként is szoros kapcsolatot” – áll a közleményben. A Haas jelenleg a Ferraritól kapja a motorjait, illetve egyik pilótáját is jövőre Mick Schumacher személyében, aki a maranellóiak versenyzőakadémiájának neveltje.