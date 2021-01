2017 óta szervez a Forma-1 hivatalos esport-bajnokságokat, melyek az évek során egyre jobban szervezett rendezvényekké váltak. Az első szezonban még nem voltak jelen a Forma-1-es csapatok, míg a második évadnál már a legjobbak a Forma-1-es csapatok hivatalos esport-részlegének pilótáinak mondhatták magukat.

Az eddigi négy szezonból kétszer is Brendon Leigh nyerte az összetett bajnoki címet, és kezdetek óta a Mercedes csapatát erősítette, de az aktuális Forma-1-es videojátékra épülő széria történetének legnagyobb átigazolása történt meg azzal, hogy a brit fiú a Ferrarihoz igazolt.

A maranellóiak ezzel egy valódi nyerő csapatot raktak össze: a vörösök másik virtuális versenyzője az a David Tonizza, aki a 2019-es kiírást megnyerte.

Its beyond words to describe my excitement to join @FerrariEsports

I seriously couldn’t be here without the support I have, I’m eternally grateful ❤️

Let’s get on track and put lap times on the board 💪#FerrariEsports pic.twitter.com/uvs6lqRWZu

— Brendon Leigh (@BrendonLeigh72) January 18, 2021