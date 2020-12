Többek között az amerikai profi baseball-ligában (MLB), amerikai kosárlabdacsapatokban és európai futballklubokban is van érdekeltsége annak a cégnek, mely komoly összeggel száll be a McLaren Forma-1-es csapatába. A Sky Sports beszámolói szerint több mint 550 millió fontot (212 milliárd forintot) fizet a wokingi alakulat egy jókora szeletéért egy amerikai konzorcium, melynek vezetője az MSP Sports Capital nevű vállalat – az üzletet vasárnap a McLaren is megerősítette: a csoport 15 százalékos részesedéshez jut pénzéért, mely 2022 végére 33 százalékra nő.

Az üzletről az első hírek az Abu-dzabi Nagydíj szombati napjának késői óráján jelentek meg. Jó hír ez a fellendülőben lévő McLaren szempontjából azok után, hogy a 2020-as szezon elején pénzügyi instabilitás jellemezte a csapatot: a bahreini tulajdonosaik 150 millió fontos hitelének köszönhetően megmenekültek a csődtől.

Ha igazak a hírek, a hitelt akár egyben vissza is fizethetik hamarosan, hiszen a megállapodás értelmében két év alatt 185 millió fonttal tölti fel a kasszát a konzorcium. Persze aligha ezek lesznek a csapat tervei azok után, hogy Zak Brown vezérigazgató megszellőztette, hogy a Forma-1 és az IndyCar mellett akár a Forma-E-be is beszállhatnak.