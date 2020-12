Nagy-Britannia

The Telegraph:

“Sergio Perez nyerte az izgalmas Szahíri Nagydíjat, miközben George Russell szívfájdító módon veszítette el a győzelem lehetőségét.”

The Guardian:

“Az öröm és a szívfájdalom nem is lehetett volna magával ragadóbb, mint a drámai Szahíri Nagydíjon. Sergio Perez pályafutása első Forma-1-es győzelme miatt hullajtott örömkönnyeket, George Russell pedig letette az alapjait az F1-es karrierjének, de önhibáján kívül nem tudott kiemelkedő eredményt elérni. Russell is elismerte, hogy az ő könnyei a csalódásnak szóltak.”

Daily Mail:

“Lewis Hamilton bemutatkozása óta egyetlen brit versenyző sem mutatta meg ilyen meggyőző módon a tehetségét, mint a szerencsétlenül járt George Russell.”

The Sun:

“A zseniális brit kiváló teljesítményt nyújtott, amellyel bebizonyította, megérdemelné, hogy a következő szezonban Lewis Hamilton csapattársa legyen a Mercedesnél.”

Spanyolország

Marca:

“Checo Perez történelmet írt, és győzött a Mercedes-káoszban. Ha van igazság, jövőre a Red Bullhoz kell mennie.”

Olaszország

La Stampa:

“Katasztrófa a Mercedes számára – és egy még őrületesebb nagydíj Perez szempontjából.”

Corriere dello Sport:

“Szahíri Nagydíj: Perez nyerte az őrült versenyt, Leclerc az út szélén maradt.”

Gazzetta dello Sport:

“Russell, előbb első, aztán tizedik, Perez, micsoda felzárkózás! Leclerc túl heves volt.”

Ausztria

Kronen Zeitung:

“Szerencse a szerencsétlenségben: a csapat hibája miatt George Russell elveszítette a győzelem lehetőségét, de legalább nem zárták ki utólag, és megtarthatja pályafutása első F1-es világbajnoki pontjait.”

Kurier:

“Önmagában a dobogó kinézete is csodálkozásra adott okot a bahreini versenyen. Nyolcvanhét kör után a győztes Sergio Perez, valamint Esteban Ocon és Lance Stroll álltak ott. Nyoma sem volt a Red Bull, valamint a világbajnok Mercedes istállóknak. Utóbbi ugyanakkor saját magát fosztotta meg a győzelem lehetőségétől.”

Svájc

Blick:

“Komoly büntetés a Mercedesnek és Charles Leclerc-nek.”