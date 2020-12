Hamilton állapotáról csapatfőnöke, Toto Wolff nyilatkozott. Állítása szerint a brit nehezen fogadta el, hogy 2007 óta, azaz F1-es karrierjének kezdete óta először ki kell hagynia egy futamot. A pilótát azonban a betegség is megviseli. “Nincs jól. A COVID-19 olyasvalami, amit nem szabad könnyen venni, de jó kezekben van és ez a legfontosabb” – emelte ki az osztrák szakember.

Kedden bombaként robbant a hír, miszerint Lewis Hamilton biztosan kihagyja a Forma-1-es Szahíri Nagydíjat, mert pozitív lett a koronavírustesztje. A hétszeres világbajnok helyét a Williamstől érkező George Russell foglalhatta el, aki az első napján csapattársát, Valtteri Bottast is leiskolázta.

“Még az elején jár, ami sose jó. Egy pilóta az autóján kívül, kombinálva a vírussal… inkább itt ülne” – mutatott a Mercedes garázsára Wolff.

Hamilton a Bahreini Nagydíjat megelőzően Dubajban járt a családjával, többek között az apjával és a testvérével töltötte az időt. A futamra, melyet megnyert, még negatív vírusteszttel érkezett, ám kiderült, hogy a dubaji buborékjában volt egy fertőzött ember. Ezt követően újra tesztelték Hamiltont, és ekkor derült ki, hogy ő is koronavírusos.

Wolffot megkérdezték arról, engedélyt adott-e Hamiltonnak az utazásra. “Lewisnak nincs szüksége engedélyre. Azt vezethet, amit akar, kiugorhat bármilyen repülőgépből, amiből akar, ő tudja, mi a jó számára. Felnőtt ember, ez sosem volt probléma. Sosem lehetünk biztosak abban, hogy találkozunk-e a COVID-19-cel, balszerencse az egész. Védte magát, elutazott Dubajba, végig maszkot viselt, és mégis fertőzötten tért vissza. Megtörténik ilyesmi” – mondta.

Habár kész tényként lehet kezelni, hogy Hamilton 2021-ben is a Mercedest erősíti, hivatalos szerződése továbbra sincs. Egy ideig nem is lesz, ez már biztos. “A felgyógyulásáig eltoltuk” – utalt a tárgyalásokra a csapatfőnök. “Tudjuk, hogy késznek kell lennie, de a prioritás most az, hogy lábra álljon és negatív legyen a tesztje. Ezt követően találkozunk, vagy Zoomon beszélünk, hogy aláírjuk a papírokat” – árulta el Wolff.