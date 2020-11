A poros, sáros, koszos autó legtöbbünknek egyszerűen csak visszataszító látvány, de akadnak, akik a vásznat látják benne. Egyesek odafirkantják, hogy „koszos”, „moss le!”, mások naiv/primitív mintákat kerekítenek, viszont akadnak igazi művészek is.

Közéjük tartozik a közösségi médiában „Ruddy Muddy” néven futó brit férfi is, aki a mercedeses Lewis Hamilton múlt hétvégén megszerzett, Michael Schumacher rekordját beállító hetedik világbajnoki címe előtt tiszteleg legfrissebb alkotásával, íme:

Nearly finished. F1 cars are so tricky. #LewisHamilton #f1 #mercedesbenz pic.twitter.com/duUffgzrD0

— Ruddy Muddy (@Ruddy_Muddy) November 18, 2020