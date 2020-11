„Az idők körönként 2-3 másodpercet változtak attól függően, hogy sikerült-e a gumikat működésre bírni. Hihetetlen! Ez a hétvége nem volt méltó a Forma-1-hez. Biztos vagyok benne, hogy jól nézett ki, a kanapén ülve én is biztosan élveztem volna, de a pályán kész lutri volt ez mindannyiunk számára. Én szeretek vizes körülmények között vezetni, de ez egy másik szint volt” – panaszolta az Autosportnak a Williams pilótája, George Russell, aki már a rajt előtt, a felvezető köre végén falnak ment a bokszutcában.

Now Russell hits the wall in the pit lane!

RUS 📻: “I crashed… I was going walking speed!”

He returns to the pit box in his wounded Williams#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/eRTIDtLIN4

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020