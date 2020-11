Az F1-es gumiszállító autósportfőnöke, Mario Isola szabadidejében önkéntes mentősofőrként dolgozik hazájában, Olaszországban, így szinte meglepetés, hogy csak most érkezett a hír, hogy ő is koronavírusos.

A szakember a vasárnapi isztambuli Forma-1-es Török Nagydíjat követő rutinteszten produkált pozitív eredményt. Tünetei nincsenek, a helyi előírásoknak megfelelően karanténba vonult. A kontaktkutatást is elvégezték, egyetlen más érintett sem bizonyult fertőzöttnek.

Pirelli statement on Covid-19 test result for Pirelli Head of F1 and Car Racing Mario Isola: https://t.co/Wov4nhuI7c

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 16, 2020