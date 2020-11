Nem sokkal később újra rázendített Leclerc: „Egy kib*szott hülye vagyok, csakúgy, mint voltam Bakuban!” – folytatta az önostorozást, utalva a tavalyi Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzésén vétett hibájára, amikor ugyan esélye volt a pole-ra, de a Q3-ban összetörte a Ferrarit, így még mért időt sem teljesített az utolsó szakaszban. A bokszutca faláról ekkor már (olaszul) figyelmeztették, hogy fejezze be önmaga marcangolását: „Elég, Charles, elég!” Ezután Leclerc is belátta, hogy le kell higgadnia, így gyorsan Vettelre terelte a szót, dicsérő szavakkal illette a hosszú idő után újra magára találó csapattársát.

„Le kell nyugodnom. Gratulálok Sebnek, megérdemelte! Nem volt idáig jó éve, most magammal szúrtam ki, ő pedig kiváló munkát végzett” – zárta mondandóját Leclerc, aki így is az ötödik helyre kapaszkodott fel a tabellán, csak három pont a hátránya Pérezzel szemben.

Twitter-bejegyzésében már jóval higgadtabban értékelt: „Ma csalódtam magamban. Nagyon gyorsak voltunk, de az utolsó körben hibáztam, ami egy második helybe került. Ugyanakkor örülök Sebastian miatt, nagyon nehéz szezonja van, ezért már nagyon kijárt neki a dobogó” – summázta a történteket.

So disapointed with myself today. We were extremely quick but my last lap mistake is what cost us the 2nd place.

On the other hand, happy for Seb, it's been a very difficult season overall and he deserves the podium so much.