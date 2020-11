Sokáig emlékezni fogunk még a Forma-1-es Török Nagydíj pénteki napjára: az újraaszfaltozott Isztambul Parkban alig tudtak tiszta, hibamentes köröket futni kétszer másfél óra alatt a pilóták, köszönhetően a hűvös időjárás, a friss burkolat és a kemény Pirelli-gumik kombinációjának köszönhetően. Lewis Hamilton ki is akadt a helyzeten, nemigen válogatta meg szavait péntek délután.

Utólag már Mario Isola is elmondta, hogy lágyabb gumikkal is készülhettek volna. “Nem ismertük ennek az aszfaltnak a tulajdonságait, és eléggé konzervatívan álltunk hozzá a gumiválasztáshoz” – mondta a Pirelli motorsportfőnöke. “Hasonló aszfaltra számítottam, mint a portimaói, ahol az út sima volt, bitumennel a tetején, melyhez tapadtak a gumik. Itt azonban nincs tapadás” – tette hozzá, kiemelve azt, hogy míg az újraaszfaltozási munkálatokat a Portugál Nagydíj helyszínén Hermann Tilke pályatervező cége végezte, addig Törökországban egy másik vállalat – ez is jelenthet különbséget.

Isola arra is magyarázatot adott, miért nem tudtak az újraaszfaltozásról. “Szerintem ez egy igen késői döntés volt a pálya részéről. Normál esetben folyamatos összeköttetésben vagyunk a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA), így a szokásos pályákat érintő információkról már előre tudunk. Idén azonban ez nehezebben ment.”

“Négy hét nem elegendő arra, hogy változtassunk a gumikiosztáson” – utalt a szakember egy esetleges “lágyításra”. “Már előre legyártottuk a gumikat, melyek úton voltak Törökország felé.”

“Most már egyértelmű, hogy a választék egy kissé kemény lett erre a pályára” – summázta a helyzetet Isola.

Közben a török szervezők sem voltak tétlenek: utcai autókat járattak péntek este a Forma-1-es pályán, így növelve a pályára felhordott gumit, és a tapadást. Minderről a McLaren egyik munkatársa egy felvételt is megosztott: