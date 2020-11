A 20 éves észt Jüri Vips a Red Bull utánpótlásprogramjának tagjaként tavaly a Forma-3-ban és a japán Super Formulában vezetett, idén pedig Belgiumtól már a Forma-2-ben helyettesítette az energiaital-gyártó indonéz ifjoncát, Sean Gelaelt a DAMS-nál.

Vips elvileg a Super Formulában is versenyzett volna idén, ám hétfőn kiderült, hogy mégsem megy Japánba. Mára világos lett, miért: az észt ifjonc egy titokban lebonyolított privát F1-es teszt után megszerezte a Forma-1-es szuperlicencet, ezen a hétvégén pedig már a Red Bull Racing és az AlphaTauri közös tartalékosaként lesz jelen a Török Nagydíjon.

Vips beugrására azért van szükség, mert az állandó tartalékos Sebastien Buemi a WEC bahreini fordulóján vesz részt a hétvégén, míg Sergio Sette Camara a Forma-E-csapatával tesztel.

Istanbul will have VIPS! 😎🇹🇷 After being awarded his FIA Superlicence following the completion of 300km in an #F1 car, Juri Vips will join us and @AlphaTauriF1 trackside as Reserve Driver this weekend #TurkishGP pic.twitter.com/gd94fyZCzk

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2020