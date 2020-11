A tavalyi szezonzáró idején jelentették be, most, szűk egy évvel később pedig piacra is kerül a Forma-1 hivatalos illatkollekciója.

A Designer Parfums illattervező céggel együttműködésben készült parfümök az eredetitől eltérő fantázianevek alatt, és a meghirdetett hárommal ellentétben „csak” egy, organikus-ipari esztétikumú dizájnüvegben lesznek elérhetők, ám az eredetileg közölt ár nem változott: egy-egy 75 ml-es üvegért 195 fontot, azaz szűk 80 ezer forintot kérnek.

Aki megengedheti magának az ilyesmit, öt uniszex illat közül választhat: a „Precious Mettle” friss, intenzív, fémes csavart tartalmazó illata a pilóták kurázsiját idézi, a „Turn 1” az égett gumi, az eső és a sós aszfalt aromáival hívja elő a mindig húzós első kanyar képét, az „Overtake 320” egy meleg, fűszeres kompozíció a fahéj és a bergamott keverékével, a „Neeeum White” a fekete bors és a boróka aromájával tiszteleg az F1 hősei előtt, míg a „ Carbon Reign” a győzelem érzését közvetíti a fás, ámbrás és pezsgős összeállításával.