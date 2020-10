Az F1-ből 2018 végén távozott Fernando Alonso jövőre újra ott lesz a rajtrácson a Renault – pontosabban akkor már Alpine – volánjánál. A csapat idei, biztató eredményei által fellelkesített spanyol nagyon készül a visszatérésre, dolgozik a gyárban, szimulátorozik, két hete pedig forgatási nap keretében már az idei autót is vezette.

A program nem áll le, a Renault most bejelentette, hogy a 39 éves versenyző a jövő héten – szerdán és csütörtökön – Bahreinben vezet, ezúttal a tesztkorlátozás alá már nem eső 2018-as modellel köröz majd.

Next step in Fernando’s Back to F1 journey; a two-day R.S.18 test in Bahrain next week! 4-5 November, stay tuned 😎📲 #RSspirit @alo_oficial pic.twitter.com/oDQuEYBeau

A Renault tesztcsapata már jelenleg is a szahíri pályán tartózkodik, ugyanis a napokban a versenyzői akadémiájuk tagjai, Christian Lundgaard, Kuan Jü-Csou és Oscar Piastri gyakorolnak az F1-es járgány volánjánál.

Meanwhile in Bahrain 🇧🇭, @lundgaardoff is taking the R.S.18 for an outing 🙌🏻#RSspirit #Renault @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/OnhAPsoOlS

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 29, 2020