Furcsa, értelmetlen incidensbe keveredett a Racing Point-os Lance Stroll és a Red Bull-os Max Verstappen a Forma-1-es Portugál Nagydíj második szabadedzésén.

A két versenyző az első kanyar bejáratánál ütközött, miután Verstappen behúzódott Stroll mellé, de a féktávon nem tért vissza mögé, a kanadai pedig egyszerűen befordult.

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp

