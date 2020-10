Fernando Alonso jövőre visszatér a Forma-1-be, Esteban Ocon csapattársa lesz a Renault-nál. A Daniel Ricciardót váltó, kétszeres világbajnok spanyol a 2021-es felkészülés részeként kedden próbálhatta ki először a franciák idei autóját.

Alonso kedvéért a Renault forgatási napot szervezett Barcelonába, vagyis a szabályok értelmében a spanyol maximum száz kilométert tehetett meg az idei autóval.

A forgatások során kizárólag bemutatógumikat lehet használni, de Alonso a teszt előtt úgy fogalmazott, hogy ennek ellenére a maximumot próbálja majd kihozni ezekből a körökből.

Green light again, as @alo_oficial heads out for some more laps around the @Circuitcat_eng. #RSspirit pic.twitter.com/lJN5zQUmmF — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 13, 2020

Alonso több megszakítással teljesítette a forgatási napot, a Renault napközben többször is helyzetjelentést adott a Twitteren.

“Kösz mindenkinek, jó volt veletek újra visszaülni az autóba” – fogalmazott Alonso a tesztnap végén.