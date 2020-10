Romain Grosjean a Haas-csapat 2016-os megalapítása óta az alakulatnál dolgozik, de az elmúlt két-három évben eredmények helyett túlnyomórészt a baleseteivel és a panaszkodásával hívta fel magára a figyelmet. A Haasnál versenyzőcserére, akár -cserékre készülnek 2021-re, melyről a csapatfőnök Günther Steiner nyíltan beszélt.

“Nem lennék mérges emiatt, remélem, ezt is teszik” – utalt arra az olasz szakember, ha pilótái más alakulatokkal tárgyalnának a folytatásról, ugyanis ő maga sem ad nekik túl sok esélyt a csapatnál. “Ha tudnánk valamit, azt azonnal közölnénk a versenyzőinkkel. Megérdemlik. Akár maradnak, akár nem, nekik kell azt elsőként megtudniuk.”

Grosjean el is árulta, ő is elkezdett nézelődni. Túl sok szabad Forma-1-es ülés ugyan nincs, de a franciát nagyon izgatja a Peugeot új Hyperclass-projektje, mely a jövőben az endurance-világbajnokság (WEC) csúcskategóriája lesz, letaszítva a trónról az olyan LMP1-es autókat, melyekkel Fernando Alonso és Nico Hülkenberg is eljutott a Le Mans-i 24 órás megnyeréséig.