Az arab ország az elmúlt években néhány (látszat)reformmal, valamint nemzetközi sportesemények (olasz focirangadót, snookerverseny, WWE pankráció, Forma-E-futam, Dakar-rali stb.) rendezésével igyekezett javítani az imázsán, ebbe illeszkedik az is, hogy a Forma-1-et is vendégül lássák.

Olvass tovább

Ugyan az F1 idén a „We Race As One” (egyként versenyzünk) kampánya keretében gyakorlatilag Szaúd-Arábia hivatalos értékei ellen küzd, van az a pénz, amennyiért a Forma-1 „haja is korpásodik”, miután a világ egyik legszennyezőbb cégeként ismert szaúdi olajvállalat globális partnerként és futamok névadójaként (Magyar, Spanyol, Eifel Nagydíj) is csatlakozott a szériához, érthető a sietség.

A RaceFans szerint a dzsiddai versenyt a lehető legjobb felkészülés érdekében a 2021-es szezon vége felé, a régiótárs és szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj mellé szervezik majd.