A Ferrari múlt hétvégén az ezredik versenyhétvégéjét teljesítette Mugellóban, és mondhatni, szerencséje volt a csapatnak azzal, hogy elég kaotikusan alakult a futam. Tizenketten értek célba két piros zászlós megszakítás után, és mivel több, a Ferrarinál jelenleg jóval gyorsabb autó is kiesett, a nyolcadik és tizedik hellyel mindkét autó pontot szerezhetett.

A Ferrarinak azonban a világon semmi oka nem lehet az ünneplésre, a versenyen csak a Haas tűnt lassabbnak a Scuderiánál. Az ünnepi hétvégén a vezetőség is tiszteletét tette, de Louis Camilleri vezérigazgató is csak arról tudott beszámolni, amit egyébként is lát mindenki.

“Jelenleg gödörben vagyunk, és tudjuk is, hogy ott vagyunk” – mondta Camilleri. “Több faktor együttes hatása ez, de bármit is mondanék, az kifogásnak tűnne. Mi pedig nem akarunk kifogásokat keresni.”