Jövőre új alternatív versenysorozat indul Extreme E néven, ebben pedig bizonyos értelemben Lewis Hamilton csapata is érdekelt lesz. Azért bizonyos értelemben, mert Hamilton igazából csak a nevét adja az X44 néven futó csapathoz, az irányításában nem vesz részt.

Hamilton ezt a Mercedesszel közös, Forma-1-es céljaival és elkötelezettségével magyarázza. Hamilton szerződése ugyan az idei szezon végén lejár, de szinte biztos a hosszabbítás, csak a bejelentés időpontja kérdéses.

Az Extreme E-t a Forma-E-hez hasonlóan Alejandro Agag alapította. Teljesen elektromos, 550 lóerős SUV-kkel versenyeznek majd az indulók, távoli helyszíneken.

