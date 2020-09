A hétvégén a Ferrari saját pályáján, Mugellóban folytatódik a világbajnokság, a Toszkán Nagydíj névre hallgató futam egyben az olasz csapat 1000. Forma-1-es nagydíja is lesz.

A Motorsport olasz kiadásának információi szerint Maranellóban különlegességgel készülnek a jubileumra: az autóra az első idényükben, 1950-ben használt – meglehetősen egyszerű – festés kerül majd.

A német Auto Motor und Sport F1-es tudósítója, Tobi Grüner úgy tudja, több csapat is tervez hasonlót.

According to my information Ferrari won’t be the only car with a special livery. #AMuS #F1

