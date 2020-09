Olvass tovább

„Nem találom a szavakat. Sokat tett értem ez a csapat, most pedig velük szerezhettem meg az első győzelmemet is. Lenyűgöző nap! Hosszú idő telt már el az utolsó francia győzelem óta, nem is számítottam most erre, úgyhogy nagyon örülök.”

Carlos Sainz (McLaren, 2.): „Hihetetlen ez az egész, mégis csalódott vagyok amiatt, hogy második lettem. Nagyon-nagyon közel voltunk, és ezt érdemeltük. A piros zászlóval volt némi balszerencsénk, de az egész hétvége folyamán rendkívül gyorsak voltunk, így összességében örülök. Főleg úgy, hogy a hatodik helyről zárkóztam fel másodiknak. Erre büszkének kell lennünk, büszkék vagyunk a tempónkra.”

Lance Stroll (Racing Point, 3.): „Örülök a harmadik helynek, jó érzés visszatérni a dobogóra. Boldog vagyok Pierre miatt is, megérdemelte a győzelmet. Akár én is nyerhettem volna, de elbuktam, mert a rajtnál nem volt tapadásom, így mindenki faképnél hagyott. Elég bizarr helyzet volt, már csak amiatt is, mert vissza kellett rázódni, és nem vagyunk hozzászokva az ilyen szünetekhez.”