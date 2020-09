A Forma-1-es Olasz Nagydíjon Ray Rowe előtt tiszteleg a McLaren csapata, így a nevét, és azt, hogy 55 évig szolgált a csapatnál, felragasztották Lando Norris és Carlos Sainz autójára is. Rowe utoljára a belgiumi hétvégét megelőző napokban, augusztus 27-én vette fel a munkát.

Rowe korábban a Coopernél dolgozott, majd nyolcadikként csatlakozott az új-zélandi Bruce McLaren alapította gárdához, még 1965-ben. Az utóbbi időszakban a sebességváltóval foglalkozó részlegen dolgozott, 2007 óta már „csak” heti két munkanapot vállalt.

A most 82 éves férfit mindenki csak Texnek becézi, mivel rajong a régi western filmekért.

Recognising the incredible achievements of our longest serving team member, Ray ‘Tex’ Rowe. 🤝

Tex, who is listed as employee number eight in McLaren’s records, has decided to retire from McLaren Racing after an incredible 55 years of service. pic.twitter.com/QuQWF1OIMt

— McLaren (@McLarenF1) September 4, 2020