Miután a Honda a Red Bull motorpartnerévé vált, egyértelmű volt, hogy a japán inkább előbb, mint utóbb hazai pilótát szeretne velük a Forma-1-be juttatni. A Forma-2 idei két japán versenyzője közül a Honda támogatottja, Cunoda Juki áll jobban, ő a szezon végi abu-dzabi ifjoncteszten lehetőséget is kap majd az AlphaTauri autójában.

A kisebbik Red Bull-csapat főnöke, Franz Tost nagy ígéretnek látja az idén eddig egy F2-es futamgyőzelmet, két további dobogós helyezést, valamint két 4. helyet elérő, pillanatnyilag 8. japán ifjoncot, aki ráadásul a pénteki időmérőt is megnyerte Spában.

POLE POSITION FOR YUKI TSUNODA! Just over a tenth ahead of Mazepin in P2 and Matsushita takes P3!#BelgianGP 🇧🇪 #F2 pic.twitter.com/kEW0GoE9sH — Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 28, 2020

„Nem is csak a Forma-2-es szereplése tetszik, már tavaly is meggyőző volt számomra a Forma-3-ban, sőt előtte is. Igazán ügyes pilóta, szerintem mindene megvan ahhoz, hogy sikeres Forma-1-es versenyző váljék belőle. Biztos, hogy tesztelni fog velünk az abu-dzabi ifjoncteszten” – mondta az osztrák pénteken Belgiumban.

Cunoda 2021-es Forma-1-es bemutatkozása az év végi eredményétől is függ, össze kell még szednie a szuperlicenchez szükséges pontokat, de Tost szavai alapján a 2020-ban gyengébben teljesítő AlphaTauri-versenyző, a sokadik esélyével sem igazán élő Danyiil Kvjat kezdhet aggódni:

„Hogy jövő évben nálunk vezet-e, azt a Red Bull dönti el. Azon is múlik, hogy megszerzi-e a szuperlicencet. De ha ugyanígy folytatja, akkor ott lehet az első 3-4-ben a Forma-2-es bajnokságban, és akkor nem lehet gond a versenyengedély. Meglátjuk.”