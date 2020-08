Mára szinte kötelezővé vált a közösségi médiás jelenlét, aki nincs fent a Facebookon, Twitteren, Instagramon vagy még újabb platformokon, gyakorlatilag nem is létezik.

A Forma-1-es mezőny túlnyomó része szintén posztol itt-ott, vagy mindenhol – még a kimondottan zárkózott Kimi Räikkönennek is van Instagram-fiókja –, ám Sebastian Vettel hajthatatlan, a négyszeres világbajnokot hiába keresnénk ilyen helyeken.

A Forma-1 hivatalos oldalának nyilatkozva így magyarázta távolmaradását:

„Sosem próbáltam ki, és szerintem jól is tettem, mert sokaktól hallom, hogy már élni sem tudnak nélküle. Szóval nem hiányzik. Nagyjából láttam, hogyan működik mások esetében, és én azt látom, hogy egyértelműen úgy tervezték, hogy függővé tegye az embert. Szóval jaja, nem nekem való” – magyarázta a 33 éves német.

Vettel nem csak ebben régimódi, a Ferrari-pilóta arról is híres, hogy a mai napig kézzel írt jegyzeteket készít, azokból dolgozik a versenyhétvégéken.

„Alapvetően szeretek jegyzetelni. Manapság az iPademen digitális jegyzeteket is készítek néha, de a tollat és a papírt szeretem. Ma is megvannak a 2007-es feljegyzéseim és minden további is. Mára semmi hasznuk, de azért megvannak. Ott állnak halomban egy könyvespolcon” – mondta erről a versenyző.