A Racing Point-os Sergio Perez a Magyar és a Brit Nagydíj között otthon, Mexikóban járt, az úton megfertőződött a koronavírussal, így sem az első, sem a második silverstone-i fordulón nem vezethetett, karanténban volt.

A 30 éves versenyző a múlt héten még pozitív teszteredményt produkált, de miután legújabb tesztje már negatív lett, a hétvégi Spanyol Nagydíjon újra ő vezet majd, jelentette be a csapat.

CONFIRMED: We’re pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020