Miután a koronavírus-járvány elkaszálta a Formula-E versenynaptárát is, az elektromos sorozatban sajátos módon, egy hatfutamos szuperdöntőt hirdetett ki, ennek érdekében három különböző nyomvonalat is kijelölt a berlini pályán. Antonio Félix da Costa érkezett meg bajnoki éllovasként a helyszínre, de előnyét öles léptekkel növelte, az első két futamot ugyanis megnyerte, ezzel ő volt az első a bajnokság 2014 szeptembere óta íródó történetében, aki egymás után három ePrix-t tudott nyerni, hiszen a járvány okozta kényszerleállás előtti utolsó, marrákesi fordulót is ő húzta be.

A harmadik versenyen is értékes pontokat gyűjtött negyedik helyével, így esélye nyílt arra, hogy a vasárnapi versenyen bebiztosítsa a bajnoki címet – ehhez a 68 (!) pontos előnyéből 60 kellett megőriznie. Első sorból indulhatott a két DS Techeetah az előző két évben győzedelmeskedő Jean-Éric Vergne-nyel, valamint Da Costával, és bár a francia csapatutasítás hatására maga elé engedte a portugált, később visszaelőzte, mindezt úgy, hogy közben a két nissanos, Sébastien Buemi és Oliver Rowland végig a nyomukban volt. Da Costának azonban a második is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy felérjen a csúcsra a Formula-E-ben.

A NEW FORMULA E CHAMPION IS CROWNED! Congratulations @afelixdacosta 🏆 pic.twitter.com/PEmjqRR7fi — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020

„Nem jutok szóhoz” – nyilatkozta könnyeivel küszködve Da Costa a leintés után. „Folyamatosan eszembe jutottak a rossz idők, mivel már számos alkalommal közel voltam ahhoz pályafutásom során, hogy feladjam. A körülöttem levőknek köszönhetően azonban soha nem tettem. Ez a csapat tudta, mire vagyok képes, akkor is, amikor sehol sem voltam, és ők visszahoztak. Óriási köszönet illeti csapattársamat, Jean-Éric Vergne-t is. Kemény versenyző, de sokat segített nekem, neki köszönhetően tudtam gyorsan beilleszkedni a csapatba.”