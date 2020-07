A 2020-as idény első három versenyhétvégéjén már-már megszokott látvánnyá vált, hogy a pályára frissen kiguruló, a futamot megkezdő Mercedes, valamint a szintén az ő motorjaikat használó Racing Pointok és Williamsek kékes olajfüstfelhőket eregetnek.

A Merci főnöke, Toto Wolff azt mondja, a jelenség okát továbbra sem értik pontosan.

„Akkor láthatjuk, amikor az elején az olajtartály fel van töltve, úgy tűnik, az olaj valahogyan kikerül. Nem tudjuk, honnan származik, de láthatóan a feltöltés után történik, viszont nem tudjuk befolyásolni, mennyi is kerül ki. Mindegyik Mercedes-motornál látjuk, rá kell jönnünk, miért van ez, meg kell oldanunk” – idézte a Crash.net az osztrákot.

„Nem megbízhatósági problémáról van szó, aminek örülök, és Silverstone-ban talán már azt is meg tudom mondani, mi is ez, de most még nem tudom” – tette hozzá.