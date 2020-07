A pletykákban többnyire Perezt emlegetik távozóként, Stroll apja ugyanis egyben a csapat tulajdonosa is. Ennek ellenére a Racing Point Magyar Nagydíj előtti online sajtótájékoztatóján résztvevő újságírók szerint inkább Stroll érezte magát kényelmetlenül a kérdések kereszttüzében.

Olvass tovább

“Szerződésem van a csapattal, és őszintén hiszek is a csapat jövőjében. Nagy lépést tettünk előre, az csak jó, hogy nagy neveket is emlegetnek a csapattal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy haladunk, amire büszkék is lehetünk.”

“Tíz éve a Forma-1-ben vagyok, hozzászoktam már ehhez.” Arra a kérdésre ugyanakkor nem tudott egyértelmű igennel felelni Perez, hogy jövőre is az Aston Martinnál lesz-e.

“A Forma-1-ben sose lehet tudni. Amíg el nem kezdődik a verseny, nem tudhatod, hogy te is versenyezni fogsz-e. Így mennek a dolgok.”

“Amint elkezdődtek a pletykák, egy csapat azonnal kapcsolatba lépett velem. Nevet természetesen nem mondok. Más kategóriákból is jött megkeresés, ami meglepetésként ért, mert szerződésem van a következő évre. Egyelőre minden csak szóbeszéd.”

Lehet, hogy valóban csak a rutin teszi, de Perez sokkal magabiztosabbnak tűnt, Stroll csak annyit mondott, “határozott szándéka”, hogy a csapatnál maradjon, a pletykák pedig “a játék részét” képezik.