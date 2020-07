🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁 Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.

„Fernando Alonso szerződtetése a Renault-csoport tervének része, melynek célja, hogy visszatérjünk az élre. A jelenléte komoly értéket jelent majd sportszempontból, de a brand tekintetében is. A közte, a csapat és a szurkolók között meglévő kötődés ereje miatt természetes választás volt ő. A korábbi sikerek mellett ez egy bátor döntés a jövőt tekintve. Tapasztalatának és elszántságának köszönhetően a maximumot hozzuk majd ki egymásból, hogy elérjünk a modern Forma-1 által megkövetelt kiválóság szintjére. A gyorsan fejlődő csapatba Fernando a győzelem és az akadályok legyőzésének kultúráját is hozza majd. Estebannal együtt azért dolgozik majd, hogy a Renault-csapat a lehető legjobban felkészülhessen majd a 2022-es idényre” – mondta a bejelentés kapcsán a csapatfőnök, Cyril Abiteboul.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I’m now looking ahead. It’s a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]” – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020