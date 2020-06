Júliusban végre elindul a koronavírus-járvány miatt jóval későbbre tolódott Forma-1-es szezon. A csapatok alaposan bekezdenek, zsinórban három hétvégén is versenyeznek majd Spielbergben, illetve a Hungaroringen.

Lesz ugyan egy kis szünet, de hét hét alatt összesen hat versenyt bonyolítanak majd le, a soha nem látott sűrűségű versenynaptár pedig alkatrészellátási problémákat okozhat.

“Ez egy különleges kihívás számunkra” – idézte a Mercedes egyik illetékesét a spanyol AS című lap. “Ha az első versenyen történik valami kár, az általában nem probléma a következő hétvégére, mert van tartalék. Ha azonban egy harmadik verseny is jön, mint most, kifuthatunk a pótalkatrészekből.”

A csapatok helyzetét nehezíti, hogy a járvány miatt a gyárak is hosszú ideig álltak, így a pótalkatrészek legyártása is késhet.

