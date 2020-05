A mexikói Sergio Perez 2011-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Saubernél, és azonnal felhívta magára a figyelmet azzal, hogy egykiállásos stratégiával a 7. helyen ért célba – később egy műszaki szabálytalanság miatt a csapat mindkét versenyzőjét kizárták, de ez nem vont le semmit a debütáló versenyszereplés értékéből.

Perez az azóta eltelt években a középmezőny egyik ászává vált, számos erénye közül legfőbb erősségének a gumikezelése számít, csapata, a Racing Point technikai igazgatója szerint egyenesen a mezőny egyik legjobbja ebben.

„Borzasztóan alulértékelt. Szerintem most jár a karrierje csúcsán, semmi sem hozza zavarba” – mondta Andy Green, a Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid legfrissebb epizódjában a mexikói veteránról.