„Nem gondolom, hogy mostantól színész vagyok, hiszen végső soron alapvetően csak vezettem, és máskor is ugyanezt csinálom. Ugyanakkor volt, amikor színészkednem kellett, ami újdonság volt számomra, de jó móka volt, nagyon élveztem” – folytatta Leclerc.

A Le Grande Rendez-vous című alkotást június 13-án mutatják majd be, a forgatásról nyilván már most vannak felvételek, íme:

.@Charles_Leclerc becomes the lead actor under @LelouchOfficiel’s direction. Don’t miss the #LeGrandRendezVous. #FerrariSF90Stradale pic.twitter.com/Qd7oPo5pIf

