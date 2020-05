A McLaren ifjonca, Lando Norris a Forma-1 kényszerszünetében a közösségi média új sztárja lett, a 20 éves angolt ezrek követik a streamjein, online versenyei alatt, de mint kiderült, örül neki, hogy csak távolról kell kommunikálni velük, mert ő leginkább otthon és egyedül szeret lenni.

„Egyszerűen élvezem az egyedüllétet, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Amikor otthon vagyok, egész nap elfestegetek, elrajzolgatok a szobámban vagy ilyesmi. Nem is az a lényeg, hogy másoktól távol legyek, hanem az, hogy egyedül lehetek, zenét hallgathatok, és közben azt csinálhatom, amit szeretek, rajzolok, szimulátorozok, a barátaimmal csevegek” – mondta az In the Pink podcastnek.

„Amíg ezeket csinálhatom, elégedett vagyok, bárhol is legyek a világon. Ha ezek megvannak, én is megvagyok.”

A kérdésre, hogy könnyen szocializálódik-e, így felelt a fiatal angol:

„Épp ellenkezőleg. Nyilván én is tudok nevetni, ökörködni, a tévében ez látszik, és persze nem arról van szó, hogy nem magamat adom, de olyankor Carlosszal vagyunk, vele bohóckodunk, nevetünk, amit nagyon szeretek.”

„De a tömeget már utálom, vagyis nem a tömeget, mert a szurkolókat természetesen imádom, de nem szeretem a nagyobb csoportokat. A rémálmom a vacsora, ahol ott kell ülnöm és kénytelen vagyok beszélgetni valakivel. Igazából senkivel sem akarok beszélgetni. Ezt egyszerűen nem szeretem. De mindenki más, van, aki nagyon is társasági ember, míg én szeretek antiszociális lenni. Ez az én hobbim.”

Kövess minket a Facebook-on!