A csapat kedd reggelre hivatalosan is közölte, hogy 2020 után nem folytatják együtt.

„Sebastian máris beírta magát a Scuderia történelmébe, 14 futamgyőzelmével ő a csapat harmadik legeredményesebb versenyzője, és ő gyűjtötte velünk a legtöbb pontot. Az eddigi öt évünkben háromszor zárt a világbajnoki top3-ban, és jelentősen hozzájárult a csapat top3-as konstruktőri eredményeihez.”

„Az egész Ferrari nevében szeretnék köszönetet mondani Sebastiannak az elmúlt öt évben mutatott profizmusáért és az emberi kvalitásaiért, nagyszerű közös pillanataink voltak együtt. Világbajnoki címet nem sikerült nyernünk, de hisszük, hogy még sok mindent elérhetünk közösen ebben a furcsa 2020-as szezonban is.”

Vettel a maga megszólalásában hangsúlyozta, hogy nem a pénzen múlott a döntés, viszont arra utalt, hogy a színfalak mögött megromlott a viszony.

„2020 végén véget ér a kapcsolatom a Ferrarival. Ahhoz, hogy a Forma-1-ben a maximális eredményeket érjük el, létfontosságú, hogy teljes harmóniában dolgozzunk együtt, de a csapattal közösen rájöttünk, hogy már nincs meg a kölcsönös vágy, hogy az idei éven túl együtt folytassuk. A pénzügyeknek nem volt köze a döntéshez, én nem így gondolkodom, amikor ilyesmiről van szó, és soha nem is fogok” – nyomatékosította a 32 éves versenyző.

„Az elmúlt pár hónap történései sokunkat elgondolkodtatták, hogy mik is a legfontosabbak az életben, mindenki el tudja képzelni, hogy más megközelítés kell a megváltozott helyzethez. Én is rászánom majd az időt, hogy átgondoljam, mi is számít igazán a jövőmet illetően.”

„A Ferrari különleges helyet foglal el a Forma-1-ben, és remélem, hogy eléri a jól megérdemelt sikereket! Végül szeretnék köszönetet mondani a teljes Ferrari családnak, és mindenek előtt a világ minden táján élő tifosóknak az évek során kapott támogatásáért! Az elsődleges célom most az, hogy további szép pillanatokkal bővítsem az eddigieket, hogy jól fejezzem be a hosszú ferraris tartózkodásomat.”

Vettelt a napokban a Renault-val és a McLarennel hozták hírbe, ahogy a legvalószínűbb utódja is tőlük érkezhet Daniel Ricciardo vagy Carlos Sainz személyében.

