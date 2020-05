Tavaly ősszel röppent fel, hogy Panthera Team Asia néven egy új alakulat szeretne beszállni a Forma-1-be. Bár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) akkoriban jelezte, hogy egyelőre nem foglalkoznak az új csapatok beemelésével, az azóta adódott fejlemények javíthatják a jelentkező esélyeit, hiszen a koronavírus-járványt követő gazdasági visszaesés-válság miatt egy vagy több alakulat is kiszállhat, ráadásul a nagy műszaki szabályváltozási csomag sem jövőre, hanem csak 2022-ben lép életbe.

A Pantheránál továbbra is készülnek a beszállásra.

„Kész hullámvasút volt az elmúlt időszak, de még élünk, a projektnek nincs vége” – mondta a főnök, Benjamin Durand az Autosportnak.

„Eleve, már a mostani válság beütése előtt is 2022-ra készültünk, és továbbra is szeretnénk bekerülni az F1-be. Van egy stábunk, amely az autón dolgozik, előzetes aerodinamikai fejlesztéseket végzünk, emellett a befektetőkkel is folytatjuk az egyeztetéseket. Most várjuk, hogy mi történik majd az F1-ben, mielőtt ennél többet mondhatnánk.”

„Szóba került a kliensautók adásvételének lehetősége is, szóval ki kell várnunk, hogy abból lesz-e valami” – magyarázta.

