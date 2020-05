A Racing Point idén a McLaren és a Renault számára jelent majd leginkább fenyegetést, a szezon kezdete előtt úgy tűnt, a versenyzés elindulásakor jogilag is megtámadhatják a „rózsaszín Mercit”.

A Racing Point és a műszaki partner Mercedes részéről is hangsúlyozták, hogy információmegosztásról nem volt szó, a középcsapat mérnökei egyszerűen csak az előző évben bajnoki sikerekkel bizonyított koncepciót értelmezték újra.

Olvass tovább

A McLaren-főnök Andreas Seidl a héten elmondta, hogy bár továbbra sem tetszik nekik a Racing Point módszere, és annak ellenére sem terveznek hasonlót, hogy a jövő évtől ők is a Mercedes partnerei lesznek, lépni nem fognak.

„A McLaren egy független versenyautó-gyártó, és az is akar maradni. Nagy célokat tűzünk ki magunk elé, és azokat kemény munkával kívánjuk teljesíteni. De biztos vagyok benne, hogy az autó legális, nem látok alapot az óvásra. Emellett nem is akarok erre időt és energiát pazarolni. Szerintem vannak ennél fontosabb ügyek is, például a kiadási plafon” – magyarázta a német szakember.

A Forma-1 hivatalos oldalán megjelent interjújában a Renault-főnök Cyril Abiteboul is kitért a Racing Point-témára.

„Az elmúlt időszak megbeszélései az F1 rövid távú túléléséről és a közép- és hosszú távú fenntarthatóságáról szóltak, ahogy kell. Fontos, hogy most félretegyük a télen felmerült vitás témákat. De biztos vagyok benne, hogy előjönnek még ezek, hiszen közvetlenül érintik az F1 üzleti modelljét.”

„Nem is konkrétan a Racing Point ügyéről van szó, hanem arról, pontosan mit is jelent konstruktőrnek lenni, üzletileg mi az a konstruktőr, ez pedig érdekes kérdés. A Racing Point kérdését később tekintjük át jogi szempontból. Ezzel nem fenyegetőzni akarok, csak azt mondom, hogy mostani helyzetben inkább stratégiai jellegű gondolkodásra van szükség.”

Kövess minket a Facebook-on!