A német Bild által a 2020-as Forma-1-es idény aktuális naptártervezeteként publikált listán a Holland, a Spanyol és a Belga Nagydíj mellett a hagyományosan szeptember elején rendezett Olasz Nagydíj sem szerepel, de a szervező olasz autóklub (ACI) vezetője cáfolta, hogy már lemondtak volna Monzáról.

„Meggyőződésünk, hogy lesz monzai verseny, igaz, szinte biztosan zárt kapuk mögött” – nyilatkozta Angelo Sticchi Damiani az olasz Sky Sport 24-nek. „Nem is értjük, miért jelentek meg kamuhírek az Olasz Nagydíj lehetséges kimaradásáról.”

Az ok persze nagyon is világos: Európában Olaszország volt a koronavírus-járvány első gócpontja, több mint 100 ezer aktív esetével pedig továbbra is az egyik legsúlyosabban érintett ország.

„Varázsgömbünk nincs, így nem tudjuk, milyen lesz az olaszországi helyzet szeptember elején, de reméljük, hogy addigra véget ér a történet, bízunk a csodában” – mondta a járványhelyzetről Sticchi Damiani. „Pillanatnyilag zárt kapus futamra készülünk, ez a kötelességünk, ezen dolgozunk. De örömmel fogadunk bármilyen csodát.”