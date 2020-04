Az elmúlt három hétben a színfalak mögött a kiadási plafon körüli vita dominálta a Forma-1-es egyeztetéseket, míg a közép- és kiscsapatok a koronavírus-járvány már most érzékelhető és további várható gazdasági hatásai miatt jelentősen lejjebb vinnék a 2021-re tervezett 175 milliós keretet, a három nagy a Ferrari vezetésével nem hajlandó ebbe belemenni, azzal érvelnek, hogy ők mindent maguk terveznek és fejlesztenek, ami nagyobb költségekkel jár.

Úgy tűnik, a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA) megelégelték a huzavonát, mára ugyanis szabályt változtattak.

World Motor Sport Council approves measures to allow the FIA to make swift regulatory changes by majority under exceptional circumstances.https://t.co/vJZFyLr0d7

