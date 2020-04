„Már a 145 milliós keret is új, nagy kihívást jelentő követelés ahhoz képest, amiről tavaly júniusban megegyeztünk. Az nem lenne elérhető további jelentős áldozatok nélkül, főleg az emberi erőforrások tekintetében. Ha pedig még alacsonyabbra mennénk, megfontolnánk, hogy máshol vigyük tovább a versenyzési génjeinket” – magyarázta a The Guardiannek.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto a témában adott legfrissebb nyilatkozatában már Maranello kedvenc végső „érvét”, a Forma-1-ből való kiszállást is előhúzta.

Ennek keretében egyebek mellett 2022-re halasztották az új autók bevezetését, az idei modellek befagyasztásával pedig még tovább csökkentették a jövő évi költségeket, ráadásul az eredetileg évi 175 millió dollárosnak szánt kiadási plafon alacsonyabbra helyezéséről is folynak az egyeztetések, a kisebb csapatok 145, 130, de akár 100 millió dollárba is belemennének, ám a három nagy nem nagyon akar engedni, azzal érvelnek, hogy teljes értékű konstruktőrként nekik nagyobb büdzsére van szükségük, mint az erőforrásokat, alkatrészeket tőlük beszerző többieknek.

A Forma-1-re a globális koronavírus-járvány miatt és után ínséges idők jönnek, ezért a várható gazdasági válságra már most igyekeznek felkészülni a résztvevők.

Olvass tovább

„Tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy az F1, és az egész világ nehéz helyzetben van a koronavírus-járvány miatt, ugyanakkor épp most nem szabad kapkodni, ugyanis fennáll a veszélye, hogy a következmények alapos mérlegelése nélkül születnek döntések. Sokféle csapat van az F1-ben, más országokban, másféle jogi környezetben, a maguk munkamódszereivel dolgoznak, így nem lehet egyszerűen a kiadások egységes megvágásával strukturális változásokat elérni.”

„Az F1-nek az autóversenyzés csúcsának kell lennie mind a technika, mind a teljesítmény szempontjából. Vonzónak kell maradnia az autógyártók és a szponzorok számára, akik a legmagasabb presztízsű kategóriába vágynak. Ha túlzottan korlátozzuk a kiadásokat, azzal a túl nagy színvonalesést kockáztatunk, a Forma-1 visszacsúszhat az alsóbb kategóriák közelébe.”

A nagyok kétféle kiadási plafont javasoltak, egyet maguknak, egyet a partnercsapatoknak, de ez nem aratott sikert. A Red Bull-főnök Christian Horner alternatívaként a kliensautók engedélyezésével is előállt – Binottónak sem lenne ellenére a dolog:

„Ha a jelenlegi vészhelyzet valóban némelyik versenytársunk létezését fenyegetné, és emiatt egyes alaptételeket is újra kéne gondolni, akkor a Ferrari nyitott lenne erre. Ez sem szentségtörés, volt már ilyen korábban az F1-ben is, a MotoGP pedig ma is így működik.”