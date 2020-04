A globális koronavírus-járvány miatt a 2020-as Forma-1-es idény első kilenc futama kidőlt, a világbajnokság jó esetben is csak valamikor júliusban, zárt kapus hétvégékkel kezdődhet majd Európában.

„Nézőkkel vagy nézők nélkül, fantomfutamokkal vagy valódiakkal? Nem is tudom. Szerintem senki sem szeret üres lelátók előtt versenyezni, furcsa érzés, másrészt viszont az a kérdést, hogy mikor indulhat újra a versenyzés, és lehet, hogy zárt kapus futamokat jóval előbb rendezhetnénk, mint hagyományosakat” – mondta lehetséges szezonkezdetről a ferraris Sebastian Vettel egy online beszélgetésen.

„Mindannyian szeretnénk, ha a dolgok visszatérnének a régi kerékvágásba, nem is csak a Forma-1 miatt, hanem az egész világ érdekében, de ahogy már korábban is mondtam, erre a legjobb módszer a türelem. Fájdalmas ez, mert nagyon szeretnék már újra az autóban ülni, önző módon szeretnék újra versenyezni, de nagyon sokan szeretnének mást csinálni, mint ami most van.”