A Forma-1 vasárnap este tartotta harmadik virtuális nagydíját, ezúttal az elhalasztott Kínai Nagydíjat pótolták a 2019-es F1-es videojátékon.

A győztes Melbourne után újra a ferraris Charles Leclerc lett, ahogy két héttel ezelőtt, a monacói most is megszerezte a pole-t, majd elsőként futott be a 50%-os táv végén. Leclerc-nek ezúttal azért jobban meg kellett dolgoznia a sikerért, a Red Bull-os Alexander Albonnal csatázni kényszerült, és a brit-thai pilóta egészen a célig üldözte. A Ferrari-pilóta eredményeinek értékét növeli, hogy alig három hete kezdte a játékot.

Rubbin’ is racin’! 👀 The moment @Charles_Leclerc stormed past @alex_albon, for what would turn out to be the lead of the race 💪#F1Esports #VirtualGP pic.twitter.com/9tfXdDWD5z — Formula 1 (@F1) April 19, 2020

Két hét múlva a Holland Nagydíjat helyettesítő virtuális versennyel folytatódik a széria. Mivel a zandvoorti pálya értelemszerűen nem szerepel a tavalyi játékban, az F1 a szurkolókkal szavaztatja meg, melyik helyszín ugorjon be helyette – nagyon úgy néz ki, Interlagos lesz a nyerő.