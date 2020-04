„Nem kellett volna elutaznunk, de nem a mi döntésünk volt. Mi, a versenyzők az FIA és az F1 iránymutatását követjük. Ha futam van, megyünk. De még úgy, későn is jobb volt a lefújás, mint az F1-esek és a nézők egészségének kockáztatása” – magyarázta a 40 éves finn.

A száguldó cirkusz meg is érkezett a helyszínre, ám a hétvégét megelőző csütörtökön a McLaren egyik tagjánál fertőzést diagnosztizáltak, a csapat visszalépett a részvételtől, majd egy egész éjszakás huzavonát követően , alig két órával az első szabadedzés kezdete előtt bejelentették a verseny törlését.

„De több mint valószínű volt ez a végkimenetel, kétségtelenül előbb is meg lehetett volna hozni a döntést. A paddock népe – és jó sok emberről van szó – mind Európából utazik, nagy esélye volt, hogy valaki megfertőződik valami repülőtéren vagy gépen. És ez is történt.”

A melbourne-i futam lefújását követően sorra jelentették be a további versenyek elhalasztását, a jelenlegi állás szerint a legjobb esetben is júliusban kezdődhet a szezon. Räikkönen otthon lazít a családjával, az F1 most nem igazán téma számára.

„Az Ausztráliából való visszatérést követő héten több megbeszélésen is voltam a csapatnál, de most, hogy bezárt a gyár, április közepéig nyári szüneten vagyunk, nincs okunk beszélni. A téli tesztek után mindent áttekintettünk, azóta meg sajnos nem volt versenyzési lehetőség. Néha üzenünk egymásnak, hogy ki hogy van, de a munkáról most nem esik szó” – mondta.