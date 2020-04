A 2020-as Forma-1-es idény első felét „elvitte” a globális koronavírus-járvány, és bár az F1 sportszakmai főnöke továbbra is abban reménykedik, hogy akár 19 futamot is tarthatnak idén, reálisan szemlélve jó esetben is jóval kevesebb lesz ennél, a kieső rendezési díjak pedig a csapatoknál is lecsapódnak majd az alacsonyabb kifizetések képében.

Az alapvető működési költségek még a leállás alatt sem szoríthatók bizonyos szint alá, a várhatóan megcsappanó szponzori és F1-es bevételek miatt tehát számos független alakulat nagy bajba kerülhet, a megszűnés is fenyegetheti őket.

A Forbes úgy tudja, az F1 vezetése hajlandó lesz segíteni a küszködő alakulatokon, hogy ezzel saját termékét is megóvja.

Annak ellenére, hogy a Moody’s hitelminősítő április elején pozitívról negatívra módosította a Formula One Group kilátásait, a FOG-nak 400 millió dollárnyi likvid pénzeszköze és 500 millió dollárnyi lehívható követelése van, így lenne miből megtámogatni a csapatokat.