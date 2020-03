Az első F1-es virtuális futam nem sikerült valami jól: mindössze két idei pilóta volt a mezőnyben – az elmúlt hetekben a csapból is folyó mclarenes Lando Norris és a Williams újonca, Nicholas Latifi –, a versenyt műszaki problémák miatt felére kellett rövidíteni, a résztvevők eltérő tapasztalata és képességei miatt pedig amatőr tömegbalesetek tették komolytalanná a dolgot.

A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj törlése után az üresen maradt versenyhétvégére két e-sportos autóversenyt is rendeztek, majd a múlt hétvégén már maga az F1 is előállt hivatalos virtuális Bahreini Nagydíjával.

„Én nem láttam a futamot, mert itt nem fogható az ORF+” – mondta Franz Tost a német Motorsport-total.comnak, elárulva, hogy arról sem volt fogalma, hogy az általa ismert tévéadón kívül az interneten a Forma-1 hivatalos YouTube- és Twitch-csatornáján a világon bárhonnan elérhető volt a közvetítés.

„Nem az én világom ez, de úgy képzelem, hogy ez a motorsportnak valami egészen más oldala. A mai fiatalokat érdekli ez, ezért is van nekünk is saját e-csapatunk. Két éve pár futamot is nyertünk abban a bajnokságban, az élmezőnyben voltunk” – utalt az F1 hivatalos e-sport-bajnokságára.

„Ez olyan jövőbeli piac, ami a szponzorok számára is érdekes. Felhasználható arra, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a motorsport iránt. Keressük ennek a pénzügyi hátterét” – magyarázta.

A kérdésre, hogy várható-e az Alpha Tauri állandó versenyzőinek indulása a következő virtuális nagydíjakon, Tost nemmel felelt:

„Mindkét pilótánkat felhívtam, de nem akartak indulni. Pierre (Gasly) szokott szimulátorozni, de jelenleg nincs felszerelése a dubaji szállodájában, Danyiil (Kvjat) meg egyszerűen nem szereti ezt.”