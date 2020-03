A Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the grid legutóbbi vendége a Benetton és a Renault egykori csapatfőnöke, Flavio Briatore volt, aki egyebek mellett a mai mezőnyről is nyilatkozott.

A Ferrarival kezdte.

„Leclerc fiatal és nagyon bevállalós, ahogy már bizonyította. Úgy gondolom, hogy a Ferrari helyében én már két évvel ezelőtt Lecerc-re cseréltem volna Räikkönent, mert Räikkönennel semmit sem lehet elérni. Vele már semmit sem lehet nyerni. Én vállaltam volna a rizikót és Leclerc-t ültettem volna az autóba (2018-ra). Nagyon-nagyon erős a srác” – magyarázta az olasz, akit a Forma-1 korábbi ura, Bernie Ecclestone szívesen látna a Ferrari élén is.