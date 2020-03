Fernando Alonso friss kétszeres világbajnokként került a McLaren-Mercedeshez 2007-ben, ahol csapattársa a wokingiak saját nevelésű újonca, egy bizonyos Lewis Hamilton lett. Az év végül katasztrofálisan alakult, a két pilóta házon belüli küzdelme hatalmas feszültséget teremtett, a bajnoki címet nevető harmadikként a ferraris Kimi Räikkönen csaklizta el a páros elől, míg az Alonso-Hamilton belháborútól nem teljesen független kémügy végén a csapatot kizárták a konstruktőri bajnokságból és 100 millió dolláros (!) bírsággal sújtották.

A közvélekedés szerint Alonso nagy szerepet játszott ebben, ugyanis ő a Magyar Nagydíj hétvégéjén ő zsarolta meg a McLaren-főnök Ron Dennist azzal, hogy mindent borít az FIA-nál, ha nem kap első számú pozíciót, amire Dennis azzal reagált, hogy mindent „bevallott” a felügyelőszervezetnek a Ferraritól hozzájuk került információkról.

A Forma-1 hivatalos podacstje, a Beyond the Grid legutóbbi vendége az a Pedro de la Rosa volt, aki a kétezres évek közepén a McLaren teszt- és tartalék versenyzőjeként Alonso mellett dolgozott, és a kémügyben is vallomást tett – a 49 éves spanyol természetesen visszatekintett a botrányos történetre is.